Erol Bulut: Sabırlı olmak zorundayız
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Antalyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Antalyaspor'u iyi analiz ettiklerini ve sabırlı olmaları gerektiğini belirten Bulut, "Bugün de puanları eşitlemek için bir fırsatımız var. Antalyaspor'un nasıl iyi oynadığını biliyoruz. Onları iyi analiz ettik. Sabırlı olmamız gereken bir maç. 3 puan istiyoruz. Yolumuza devam etmek istiyoruz. " dedi.
Erol Bulut'un maç öncesi açıklamaları şu şekilde:
Geçtiğimiz hafta şansların eşit olduğunu söylemiştim. Bugün de puanları eşitlemek için bir fırsatımız var. Antalyaspor'un nasıl iyi oynadığını biliyoruz. Onları iyi analiz ettik. Sabırlı olmamız gereken bir maç. 3 puan istiyoruz. Yolumuza devam etmek istiyoruz.
Gustavo 1-2 gün içinde takımla antrenmanlara başlayacak. İrfan Can da bu hafta bizimle çalıştı. Son maçta zeminimiz iyi değildi. Bugün daha iyi. İnşallah bizim de oyunumuz daha iyi olacak.