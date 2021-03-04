Erol Bulut: Sabırlı olmak zorundayız

Erol Bulut'un maç öncesi açıklamaları şu şekilde:

Geçtiğimiz hafta şansların eşit olduğunu söylemiştim. Bugün de puanları eşitlemek için bir fırsatımız var. Antalyaspor'un nasıl iyi oynadığını biliyoruz. Onları iyi analiz ettik. Sabırlı olmamız gereken bir maç. 3 puan istiyoruz. Yolumuza devam etmek istiyoruz.

Gustavo 1-2 gün içinde takımla antrenmanlara başlayacak. İrfan Can da bu hafta bizimle çalıştı. Son maçta zeminimiz iyi değildi. Bugün daha iyi. İnşallah bizim de oyunumuz daha iyi olacak.



