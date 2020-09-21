Erol Bulut: Rakibimizi küçümsemememiz lazım

Erol Bulut, sezonun ikinci haftasında Hatayspor ile oynanacak maç öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Erol Bulut, yeni oyuncuları kullanmaya çalıştıklarını ve Hatayspor'un etkili bir takım olduğunu belirtti

"İki takım da lige iyi başladı, ilk hafta galip geldi. Bizim için önemliydi deplasmanda kazanmak. Evimizdeki ilk maçımızı oynayacağız. Tek hedefimiz galibiyet. Rakibimizi küçümsemememiz lazım. Etkili olan futbolcuları var. Biz dersimizi çalıştık"

"İlk maçta tam hazır olmayan futbolcularımız vardı. Bu maç için daha hazırlar. Yeni oyuncularımızı kullanmaya çalışıyoruz. Yeni gelecek oyuncularımız da olacak. Hücum hattında bol gol atmak istiyoruz, bu nedenle böyle bir 11'le çıkıyoruz."