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Erol Bulut: Oynadığımız futbol ve arzu beni memnun etti

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, Gaziantep FK'yı konuk etti. 0-0'lık beraberlik ile sona eren maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

19 Aralık 2021, Pazar 18:56 Son Güncelleme:
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Erol Bulut: Oynadığımız futbol ve arzu beni memnun etti

Süper Lig 'in 17'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Değerlendiremediğimiz net pozisyonlarımız oldu. Tabi 1 puan bizim için iyi. Oynadığımız futbol ve arzu beni memnun etti. Bugün 7 eksik vardı. Arkadaşlarımın gösterdiği performanstan memnunun. İnşallah bir dahaki maçtan 3 puan alırız. Bugün takımdaki eksiklerimiz olmasaydı buradan 3 puanla dönerdik" diye konuştu.

DHA

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