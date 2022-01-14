Erol Bulut: Önder Karaveli çok kaliteli ve değerli bir insan

Süper Lig 'in 21. haftasında konuk olduğu Beşiktaş 'a 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. İyi mücadele etmelerine rağmen istedikleri skoru alamadıklarını belirten Bulut, meslektaşı Önder Karaveli ile ilgili de övgü dolu sözler sarf etti.

Erol Bulut'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

'Yakaladıkları ilk pozisyonda golü buldular'

''Bugün 3 puan kaybettik. İstediğimiz oyunu ilk yarıda biraz defansif anlamda yansıttık. Hücumda ise yapamadık. İstediğimiz geçişleri gerçekleştiremedik. İkinci yarıda Beşiktaş'ın üzerimize geleceğini biliyorduk. Topu önde iyi tutamadık ve basit hatalar yaptık. Topu merkezde kullanmamız gerektiğini söylesem de, golü merkezde kaybettiğimiz topla yedik. Rakibe de çok fazla pozisyon vermedik. Yakaladıkları ilk pozisyonda golü buldular ve 3 puanı aldılar. Kendilerini tebrik ediyorum''

'Mevcut oyuncularla bunu yapmamız gerekiyordu'

''Yerleşim probleminden kaynaklı değildi yediğimiz gol. Vetrih'i merkeze aldık, Tosca da sola geçti. Elimizdeki mevcut oyuncularla bunu yapmamız gerekiyordu. Orada bireysel basit bir hatadan dolayı golü yedik. Kaliteli bir takıma karşı bu geçişi yapamazsanız rakipler de Beşiktaş'ın değerlendirdiği gibi değerlendirir.''

'Önder hoca, çok kaliteli ve değerli bir insan'

''Hayat kısa, iyi geçinin. Yaşadık, biliyorsunuz. İyi geçinmek gerekiyor. Benim diğer hocalarla da olsun kimseyle sorunum yok. Maçtan sonra görüştüğüm hocalar oluyor. Önder hoca, çok kaliteli ve değerli bir insan. Beşiktaş şu an bir çıkışta. Ona ve Beşiktaş'a başarılar dilerim.''







