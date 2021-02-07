Erol Bulut ofsayt vurgusu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, derbiden mağlubiyetle ayrılırken eleştirilerin de odak noktasıydı. Kadıköy'de ezeli rakibe karşı istemediği bir mağlubiyet yaşayan Sarı-Lacivertliler’in hocası mağlubiyetin ardından son derece üzgündü. Bulut, “Oyunun geneline baktığımızda daha çok pozisyona giren bir Fenerbahçe vardı. Sadece yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik” dedi ve ekledi:

‘İyi kapattık ama...’

“Maçı kaybetmek istemiyorduk. Rakibin kaleye gelen ilk topu gol oldu. İkinci yarı daha baskılı oynamaya çalıştık. İptal edilen bir golümüz var, ofsayt mı değil mi bilmiyorum. Bakamadım. Zaten ligimizde Fenerbahçe’ye karşı çizgiler biraz farklı çekiliyor. Taraftarımızı üzdüğümüz için üzgünüz. İlk yarıda Galatasaray daha çok topla oynadı. Biz iyi kapattık. İkinci yarıda biz baskılı oynadık. Galatasaray kontraya çıkmaya çalıştı. Orta sahada eksiklerimiz vardı. Mücadele gücümüzün eksikliği hissedildi. Penaltı pozisyonunda Cisse’ye yapılan bir çekme var mı yok mu bilmiyorum, hakem o şekilde karar verdi.”

Bulut’un ilk yenilgisi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor’un başında çalıştığı iki sezon içerisinde İstanbul takımlarına karşı gösterdiği performansla öne çıkmıştı. Özellikle Galatasaray’ı konuk ettiği 3 maçı da kazanan Bulut, dün kariyerinde ilk kez Sarı-Kırmızılı takımı konuk ettiği bir Süper Lig maçını kaybetti.



