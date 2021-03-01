Erol Bulut neşteri vurdu ve kazandı!

Ligde çıktığı son 3 maçtan sadece 3 puan çıkartan ve Galatasaray ile Göztepe’ye yenilen Fenerbahçe’de, teknik direktör Erol Bulut neşteri vurdu. Takımdaki geleceği ciddi şekilde tartışılan ve kaderi bir anlamda Trabzonspor maçına bağlı olan genç hoca, geçen haftaya göre 11’de tam 4 değişiklik yaptı. Caner Erkin’in yanı sıra Ozan Tufan, Nazım Sangare ve Valencia’yı kesen Bulut, bu 4’lünün yerine Pelkas, Mert Hakan, Gökhan Gönül ve Tisserand’ı oynattı. Başarılı teknik adam, ikinci yarıda da kulübeden önemli hamleler yaptı. Thiam ve Mesut Özil’i çıkartıp, Valencia ile Samatta’yı sokan Erol hoca, galibiyeti ne kadar istediğini gösterdi.

Bulut rahat nefes aldı

Devamında Ferdi ile Ozan Tufan’ı oyuna alan Sarı-Lacivertli takımın hocası, 76’da Pelkas’ın attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı. Kalan bölümlerde Fenerbahçe kalesini gole kapatırken, zorlu Trabzonspor deplasmanında hayati bir 3 puan kazanıldı. Bu galibiyetle beraber Erol Bulut da rahat bir nefes aldı. Puanını 54’e yükseltip, Beşiktaş’la eşitleyen Sarı-Lacivertliler, lider Galatasaray’ın ise 3 puan gerisinde bulunuyor.

‘Şampiyonlukta her şey eşit’

Erol Bulut, ilk yarıda en az 2-0’lık skor üstünlüğünü hak ettiklerini belirtti. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe’nin hocası, “6 pozisyona girdik. Trabzon da 2-3 pozisyon yakaladı. İlk yarıda işi 2-0 bitirmemiz gerekiyordu. 1-0’dan sonra biraz baskı yedik. Ancak 2-3 gol atabilirdik. Oyuncularımı kutluyorum. İnşallah bu mücadeleyi önümüzdeki maçlarda gösterip, devam ederiz. Hafta içinde Samandıra’da sık sık konuştuk, toplantılar yaptık. Ve az hata yaparak kazandık. 14 lig maçı daha var. Her şey olabilir. Herkes eşit görmese de ben şampiyonlukta her şeyi eşit görüyorum” açıklamasını yaptı.



