Türkiye'de spor her geçen gün büyük bir gelişme gösteriyor. Özellikle spor genelinde yer alan farklı branşlara gençler tarafından da yoğun bir ilgi var. Basketboldan futbola kadar pek çok farklı branşta genç yetenekler ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra her branşta uzmanlaşan kişiler de Türkiye'yi dünya genelinde temsil etme hakkına sahip oluyorlar. Türkiye genelinde özellikle futbol önemli bir gelişme sağlamış durumda. Başta gençler olmak üzere yediden yetmişe herkes futbola ilgi gösteriyor. Yapılan futbol müsabakaları ile en başarılı takımlar seçilirken sporcular da kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar. Bu takımlarda yetişen futbolcular ise ilerleyen yıllarda teknik direktörlük de yapabiliyorlar. Türk futbolunun tanınan isimlerinden olan Erol Bulut uzun yıllar futbol oynadıktan sonra teknik direktörlük yapmıştır.

Erol Bulut nereli?

Türkiye'de tanınan önemli futbolculardan olan Erol Bulut Batı Almanya'nın Bad Schwalbach şehrinde doğmuştur. Futbol hayatında önemli başarılar elde eden Erol Bulut defans pozisyonunda görev aldı. Eski milli takım futbolcusu olan başarılı teknik adam Bulut Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak görev yapmaktadır. Erol Bulut spor hayatında daima önemli başarılara imza atmıştır.

Erol Bulut kaç yaşında?

Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevinde bulunan Erol Bulut 30 Ocak 1975 tarihinde Batı Almanya'nın Bad Schwalbach şehrinde doğmuştur. 1,83 boyundaki Erol Bulut futbol kariyeri boyunca defans bölümünde yer aldı. Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Erol Bulut sonrasında ise Türkiye'de futbola devam etmiştir. Erol Bulut uzun süre futbol oynadıktan sonra teknik direktörlük de yapmaya başladı.

Erol Bulut hangi takımlarda oynadı?

Erol Bulut futbolculuk hayatına Almanya'da Eintracht Frankurt takımında başladı. Daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Erol Bulut 1999- 2001 sezonunda ise Eintracht Frankurt takımına yeniden döndü. Bu dönemde ise Trabzonspor ve Adanaspor'a kiralanan Erol Bulut 2002- 2003 sezonunda Panionios takımında yer aldı.

Futbol hayatına başarılı bir şekilde devam eden Erol bulut 2003- 2004 sezonunda Bursaspor'da forma giydi. Sonrasında ise başarılı teknik adam Erol Bulut 2004- 2005 yılında TSV 1860 München takımına transfer oldu. 2005- 2007 yılında Olimpiakos takımında oynayan Erol Bulut 2007- 2009 sezonunda Metalurh Donetsk takımında oynadı. Başarılı futbolcu Erol Bulut 2009- 2010 sezonunda Olympiakos Volou ve 2011- 2012 sezonunda OFI Crete takımında oynadı. Erol Bulut 2012 yılında Veria takımında oynadıktan sonra futbolu bıraktığını da açıkladı.

2021'de hangi takımda teknik direktör?

Uzun yıllar yurt dışında ve Türkiye'de başarılı bir futbol kariyeri olan Erol Bulut 2012 yılı ile futbolu bırakmıştır. Bu tarihte futbolu bırakan başarılı sporcu Erol Bulut teknik direktörlüğe başladı. Türkiye çapında önemli başarılara imza atan Erol Bulut 2020-2021 sezonu itibari ile Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak göreve başladı.

Erol Bulut'un maaşı ne kadar?

Uzun yıllar futbol oynayan Erol Bulut 2012 yılından itibaren teknik direktörlük yapmaya başladı. Başarılı bir futbol kariyerini ardında bırakan Erol Bulut 2020-2021 sezonu için Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut yıllık 1,5 milyon Euro kazanıyor.

Erol Bulut'un Sportif Başarıları Hakkında Bilgi

Türk ve dünya spor tarihinin önemli isimlerinden bir tanesi olan Erol Bulut uzun yıllar yurt dışında ve Türkiye'de futbol oynamıştır. Başarılı performansları ile göz dolduran Erol Bulut sonraki yıllarda ise teknik direktörlük görevinde bulundu. Genç neslin ilgi ile takip ettiği Erol Bulut Fenerbahçe ve Olimpiakos takımlarında pek çok başarı elde etti. Başarılı teknik adam Erol Bulut çoğu kez şampiyonluk kazanırken pek çok defa da kupa sahibi olmuştur.