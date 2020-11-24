Erol Bulut: Kupaya da talibiz

Sarı-Lacivertliler, Milli aradan 5-1’lik muhteşem Gençlerbirliği galibiyetiyle döndü. Önümüzdeki hafta rakip Beşiktaş. Ancak öncesinde başka bir sınav var: Sivas Belediyespor... Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’ndaki macerası bugün başlıyor. Erol Bulut’un öğrencileri, 4. Tur’da 2. Lig ekibi Sivas Belediye karşısına çıkacak. Kanarya’nın yedek ve gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla sahada olması bekleniyor. Ancak Erol Bulut, kupa konusunda da son derece iddialı.

‘Her kulvarda şampiyonluk’

Başarılı teknik adam geçen sezon Alanyaspor ile Türkiye Kupası’nda final oynayarak önemli bir başarı elde etmişti. Erol Bulut, bu sezon da kupanın kendileri için değerli olduğunun altını çizdi. 45 yaşındaki çalıştırıcı, “Sezon başlarken, lig şampiyonluğuna talip olduğumuzu söylemiştik. Şimdi bizim için yeni bir kulvar daha başlıyor. Bu sezon ikinci hedefimiz de Türkiye Kupası’nı müzemize götürmek. Fenerbahçe için yarıştığı her kulvarda şampiyon olmak tek hedeftir” ifadelerini kullandı.

‘Asla küçümsemeyeceğiz’

Erol Bulut, kadroda rotasyon olacağının sinyalini vererek, “Geniş bir kadromuz ve kaliteli oyuncularımız var. Herkes oynamak için can atıyor. Yedekler ve genç futbolcularımız için Sivas Belediyespor maçı, kendilerini göstermeleri açısından iyi bir şans olacak. Rakibi asla küçümsemeden, 90 dakika boyunca motivasyonumuzu kaybetmeden oynayarak turu getirecek skoru alacağız” diye konuştu.

İşte size şans

18 yaşındaki sağ bek Serhat Ahmetoğlu’nun bu akşam ilk kez resmi maçta forma giymesi bekleniyor. Ömer Faruk Beyaz da 11’de görev yapmaya hazırlanıyor. Kalede ise büyük bir kararsızlık var.

Fenerbahçe, Sivas Belediyespor karşısına rotasyonlu kadroyla çıkacak. Bu sezon A takımda fazla forma şansı bulamayan isimler, genç oyuncular ve maç eksiği olanlar görev yapacak. Milli arada Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında 1 gol atıp, 1 asist yapan Serhat Ahmetoğlu, ilk kez resmi maçta sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Nazım’ın sakat, Gökhan Gönül’ün ise hazır olmaması nedeniyle Erol Bulut, 18 yaşındaki oyuncuya şans vermeyi planlıyor. Bu sezon ligde hiç süre almayan Sadık Çiftpınar da büyük ihtimalle Sivas Belediye karşısında siftah yapacak.

Ortada Ozan&Mert Hakan

Orta sahada fazla alternatifi olmayan Erol Bulut’un Ozan ile Mert Hakan’ı oynatması muhtemel. Onların önünde Thiam, Ömer Faruk ve Ferdi’nin forma giymesi, en uçta ise Cisse’nin oynaması bekleniyor. Bulut, en büyük kararsızlığı kalede yaşıyor. Oytun’un tecrübesiz olması 45 yaşındaki çalıştırıcıyı düşündürüyor. Ancak Harun’un yokluğunda Altay’ın görev alıp, sakatlanması ya da cezalı duruma düşmesi daha büyük bir sorun yaratabilir.



