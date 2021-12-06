MENÜ

Erol Bulut: Korktuğumuz başımıza geldi

Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Göztepe'nin 2-1'lik galibiyeti ile sona eren maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

06 Aralık 2021, Pazartesi 23:15 Son Güncelleme:
- A +
Erol Bulut: Korktuğumuz başımıza geldi

Süper Lig 'in 15'inci haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. 

İlk yarıda istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını belirten Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "İlk yarıda istediklerimizi sahaya yansıtamayan, korkak oynayan bir takım vardı. Penaltıda elimize, kolumuza dikkat edeceğimizi söylemiştik. Korktuğumuz başımıza geldi. Rakip 2-0 öne geçince işler kolay olmuyor. İkinci yarı baskılı oynadık, direkten dönen toplarımız oldu. Ancak maçları kazanmak için ikinci yarı yetmiyor. Zamanında maça konsantre olmalıyız. İlk yarıda eksikliklerimiz vardı ve 3 puanı kaybettik" ifadelerini kullandı.

DHA


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...