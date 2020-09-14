Erol Bulut kefil oldu! Tisserand kadroya katıldı...

Fenerbahçe, defansını Demokratik Kongolu stoper ile güçlendirdi. Haftalardır süren görüşmelerde prensip anlaşmasına varılmıştı, son pürüzler giderildi ve 27 yaşındaki Marcel Tisserand Fenerbahçeli oldu. Sabah'ın haberine göre; Alman ekibi Wolfsburg'da forma giyen oyuncu, teknik direktör Erol Bulut'un yönetime sunduğu bir isimdi. Başkan Ali Koç ve sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, Enner Valencia'dan sonra Bulut'un Marcel Tisserand isteğini de geri çevirmedi.

DİZİNDEN SAKATLANDI

1 Temmuz 2018'den beri Alman ekibinde forma giyen Tisserand, geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle takımda geriye düşse de Demokratik Kongo Milli Takımı'nda kaptanlığa kadar yükseldi. Geçtiğimiz sezon 23 maçta görev alan 27 yaşındaki stoper, 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Kariyerinde Monaco ve Toulouse'ta da oynadı. Tisserand bu sezon Lemos, İsmail, Mert Hakan, Caner, Valencia, Gökhan Gönül, Novak, Sosa, Barış, Thiam ve Sinan'dan sonra 12. transfer olacak.

İSTANBUL'A GELDİ 'MUTLUYUM' DEDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, dün gece 23.20''de İstanbul'a geldi. Kongolu stoper, "İstanbul'da olduğum için gayet mutluyum. Uzun zamandır görüşme halindeyiz. Umarım her şey yolunda gider ve takım arkadaşlarımla tanışma imkânı bulurum" dedi.