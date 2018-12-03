Erol Bulut: ''Kaybettiğimiz 2 puan bizi üzüyor''

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, istemedikleri 2 puan kaybettiklerini belirterek, "Oyun geneline baktığımızda bizim lehimize gidiyordu, topa daha çok sahip olan taraf bizdik. İkinci yarı ikinci golü bulma hedefimiz vardı. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Rakip bulduğu 2 şuttan birini gole çevirdi. Kaybettiğimiz 2 puan bizi üzüyor. Önümüzdeki 3 maçta kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" dedi.