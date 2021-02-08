Erol Bulut: Kafanızı kaldırın!

Derbi sonrası Galatasaray soyunma odasında zafer sevinci yaşanırken, Fenerbahçe soyunma odasında matem havası vardı. Erol Bulut, oyuncularının bu halini görünce bir konuşma yaptı, “Şampiyonluğu değil sadece bir maçı kaybettik. Bu bizi daha da hırslandırmalı. Kafanızı kaldırın ve bu maçı unutun. Ligde kazanılacak daha 17 karşılaşma var. Bu yenilgiyi telafi edeceğiz. Yeter ki gerekli dersleri çıkaralım” dedi.