Erol Bulut: İstediğimiz bir maçtı

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü eleme turunda Aytemiz Alanyaspor’un İnegölspor’u 3-0 yendiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörü de karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kupadaki ilk maçlarını kazanma parolasıyla sahaya çıktıklarını söyledi. Bulut, “Oynadığımız ilk maç, kazanmamız gereken ve istediğimiz bir maçtı. Zaten o şekilde gerçekleşti. Takım iyi konsantre oldu, ilk saniyeden itibaren maça ve yakaladığımız bir hayli pozisyon vardı. İlk yarıyı iyi değerlendirdik, 3-0 öne geçtik. İkinci yarıda biraz bireysel oyuna döndü. Çünkü ileride oynayan arkadaşlarımız gol atma çabasındaydı ama bireysel çabaydı. O yüzden ilk yarıda oynadığımız oyun ikinci yarıda gözükmedi. Genç arkadaşlarımızı oyuna soktuk. Onlar da biraz heyecanlıydı, doğal olarak ama genel anlamda baktığımızda iyi bir maçtı” dedi.



