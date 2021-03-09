Erol Bulut: İlk yarıda 3-4 yapabilirdik

Trabzon deplasman galibiyetinin ardından iç sahada Antalya ile berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut yine eleştirilen isim olmuştu. Genç teknik adam dün akşam Konya karşısında elde edilen galibiyetle rahat bir nefes aldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bulut, “Maça istediğimiz gibi, baskıyla başladık. Futbolcularımız ilk yarıda bunu çok iyi gerçekleştirdi. İlk yarıda 3-4 yapabilirdik. İkinci yarıda 2-0’ın rahatlığıyla rakibe topu verip hızlı hücuma çıkmak istedi oyuncularımız. 3-4 pozisyon verdik. Vermememiz gerekiyordu” dedi.

‘Deplasmanda daha rahatız’

Sarı-Lacivertli ekibin hocası, illk yarıda takım olarak iyi oynadıklarını ifade ederken, “Daha iyi olabilirdik ikinci yarıda. Yaptığımız birkaç hata var, onları düzeltebiliriz” diye konuştu. Daha önce de söylediği gibi bel altı olmadığı sürece kendisinin her zaman eleştirilebileceğini belirten genç teknik adam, “Futbolcularımı rahat bıraksınlar. Sonuçta takımın başında ben varsam, ben sorumluyum” İfadelerini kullandı. Deplasmandaki başarının iç sahada neden gösterilemediğiyle ilgili soruya Bulut şu karşılığı verdi: Deplasmanda daha rahat oynuyoruz. Evimizde o rahatlığı maalesef gösteremiyoruz. Nedenini biz de düşünüp, üzerinde çalışıyoruz. Aynı futbolu evimizde de oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman sıkıntı çekiyoruz.