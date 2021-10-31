Erol Bulut: ilk golün ofsayt olması gerekiyordu

Süper Lig 'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray 'a 2-0 yenilen Gaziantep FK'da Teknik Direktör Erol Bulut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut'un açıklamaları şöyle;

Takdir haklarını Galatasaray'dan yana kullandı

Dünkü maçta bir gol vardı. Ofsayt diye iptal edildi. Hakemler nedense bugünkü golü farklı yorumladılar. Dün farklı yorumladılar. Bu işin standardı yok! Her hakem farklı yorumluyor. Takdir haklarını Galatasaray'dan yana kullandı.

Dünkü Beşiktaş maçında gol verilmedi, ofsayt çalındı. Bugünkünün de ofsayt olması gerekiyordu

Hakemle ilgili konuşmamıza gerek yok, uzayabilir. Büyük takıma karşı pozisyonları golle sonuçlandırmadığında daha çok enerji sarf etmen gerekiyor. 2-0 kaybettik, üzgünüz ama takım iyi bir performans sergiledi. Türkiye'de maalesef bir standardı yakalayamadık. En büyük sorun o. Dünkü Beşiktaş maçında gol verilmedi, ofsayt çalındı. Bugünkünün de ofsayt olması gerekiyordu. Yaşar Kemal Uğurlu'ya ne dediğimi sorun. Oyuncuma 'Sarı kartın var, kırmızı yiyebilirsin' dedi. Futbolcumu baskı altına aldı. Biz söyleriz, hakemin söylemesi doğru değil.