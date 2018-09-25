Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bulut, Çaykur Rizespor maçına baskılı, tempolu başlamak istediklerini ve bunu da başardıklarını belirterek, "O sıcak havada, saat 13.30'da maç oynandı. Futbolcularım ilk yarı gerçekten baskılı oynamaya çalıştılar. Yeterince de zaten pozisyon ürettik. İlk yarı 2-3 olabilirdi. 1-0 öne geçtik. Zaten öne geçtiğimiz maçları genellikle iyi oynuyoruz. Kendi kalemizde hemen hemen hiç pozisyon vermedik. İkinci yarıda yeterince gol pozisyonu vermedik. Maçı çok erken koparabilirdik. Sadece yakaladığımız bu gol pozisyonlarını değerini daha çok bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

“1-2 tanesini alıp maçı öyle kazanmanız gerekiyor bazen”

Başarılı teknik adam, futbolcularını bu haftaki ve bundan önceki maçlarda yakaladıkları fırsatları değerlendirme konusunda uyardığını kaydederek, şunları söyledi:

"Rize maçında yeterince gol pozisyonu var, 7-8 diyeyim. Bunların en azından 3 tanesini değerlendirip rahat bir şekilde 3-0 tamamlayabilirdik, bu olmadı. Beşiktaş maçında aynı şekilde maçı kaybetmememiz gereken bir maçtı. Orada da 2-2 veya 3-2 yakalayabilirdik. İşte pozisyonlarımızın değerini önümüzdeki haftalarda daha iyi anlayıp, daha iyi değerlendirmemiz lazım. Bunun üzerinde bu hafta da çalışacağız. Çünkü her maçta 7-8 gol pozisyonuna giremeyebilirsiniz. 3-4 tane gol pozisyonuna girip oradan 1-2 tanesini atıp maçı öyle kazanmanız gerekiyor bazen."

“İlk 11'i oturtmaya çalışıyoruz”

Oyuncuların performanslarını maçlarda daha net bir şekilde görebildiklerini ifade eden Bulut, "Aradan şu anda 6 hafta geçti. Bizim sadece ilk hafta sorunumuz çoğu futbolcunun geç gelmesi. Sakatlıklardan dolayı Guilherme'yi merkezde oynattık, farklı pozisyonlarda arkadaşlarımızı oynattık. Son 2 hafta Beşiktaş maçı olsun, Rize maçı olsun kafamızda düşündüğümüz ilk 11'i sahaya yansıtma ve herkesi yerinde oynatma düşüncemiz oldu. Ama zaman zaman yine eksiklikler olacak, kart cezalısı olacak, sakat olacak. Yine farklı mevkilerde oynayan arkadaşlarımız oynayacak ama söylediğim gibi daha yüzde 80-90 takımın iskeletini, ilk 11'ini oturtmaya çalışıyoruz. Bu haftalar geçince 1 veya 2 futbolcu değişebilir performansa yönelik. Rize maçında da o şekilde oldu. Eren oynadı. Khalid daha önce ilk 11'de oynuyordu. Performansından pek memnun değildim o yüzden Eren'i oynattım. Eren de gayet iyi maç çıkardı. Zaten hazırlık döneminde Eren için çok iyi geçti ama maalesef sakatlandı. O yüzden bizden uzak kaldı 4-5 hafta fakat geri iyi dönüş yaptı. İlk maçına çıktı, 60 dakika oynadı, iyi performans gösterdi. Khalid oyuna girdikten sonra o da iyi bir performans gösterdi. Sadece eksik olan taraf atacağı goldü, yine 1-2 tane kaçırdı. İnşallah önümüzdeki maçlarda bunlar gerçekleşecek. İssam ile ilgili de aynı şekilde haftalardır ondan istediğimiz performansı maalesef alamadık. O da inşallah önümüzdeki günlerde toparlayıp ilerleyen maçlarda bize faydalı olacak" şekilde konuştu.

“Üretmeniz gerekiyor”

Atiker Konyaspor karşılaşmasının kaybetmemeleri gereken maçlardan biri olduğunu belirten Bulut, "Aynı şekilde Beşiktaş maçını da söyleyeyim. En azından Beşiktaş karşısında bir beraberlik sağlayabilirdik. Aynısını da Konya'ya karşı yapabilirdik ama Konya'ya karşı gerçekten iyi bir performans göstermedik. Orada da yakaladığımız şansları değerlendiremedik. Yediğimiz 1 gol oldu. İşte yenmek istiyorsanız 1-0 yakalayıp, ondan sonra 2-1'e geçmeniz lazım. Bunlar kolay işler değil. Üretmeniz gerekiyor. Ürettik ama değerlendiremedik. Bu hafta ligin liderine karşı oynuyoruz. Tanıdığımız bir ekip. 3 sene aralarında bulundum. Ne oynadıklarını iyi biliyoruz. Çok pasa yönelik oynayan bir takım. Pasla rakip kaleye kadar inmeye çalışıyorlar. Biz de bu hafta çalışmalarımızı ona yönelik yapacağız. Biz ne yapabiliriz rakip karşısında, onlara çalışacağız. İnşallah gidip istediğimiz puan veya puanları alacağız" diye konuştu.