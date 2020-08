Erol Bulut: İkincilik başarısızlıktır

“Malatya’da zor bir dönemden geçtim ama üstesinden geldik. Avrupa seviyelerine getirdik, geçen sene de Alanya ile bunu başardık. Kupada final oynadık. Vizyonu olmayan bir kişinin bunları başarması kolay değil. Yanıma da hep öyle kişileri aldım. Buradaki hedefimiz belli, şampiyonluğu getirebilmek. Futbolcularımız da bu düşüncede. Burada sadece şampiyonluğu değil, ilerisini de hayal ediyorum. Uzun vadede ise Milli Takım iyi bir hedef.”

‘Beklentileri biliyorum’

“Ekibimle son 3 senedir gösterdiğim performansın karşılığında Fenerbahçe’ye geldik. Benden beklentileri biliyorum. Uzun vadeli düşünce bence her zaman en doğru olanı. Her işe bir yerden başlıyorsunuz, sizden bir şey bekleniyor ve onu karşılayamayabiliyorsunuz. Burada hedef tabi ki şampiyon olmak. Var gücümüzle bunu yapmaya çalışacağız. İkincilik ya da üçüncülük benim için başarısızlık. Fenerbahçe’nin Avrupa’da olmaması her zaman negatif bir unsurdur. İnşallah seneye gereken yerde yani Şampiyonlar Ligi’nde olacağız.”

‘Keşke limit olmasa’

“Önemli olan sadece seçeceğiniz futbolcu değil, onun etrafındaki futbolcular da çok önemli. Onu oynatabilecek mi o seçimi iyi yapmak lazım. 5 tane yıldız alıyorsun ama hiçbiri birbirine umuyor, onları belirlemek lazım. Limitler dolayısıyla alamayacağımız futbolcular var. Keşke limit olmasa da istediğiniz adamı alabilsek.”

‘Aynı kadro 3-4 sene oynamalı’

"Takımın iskeleti olmalı. Oturttuğunuz sistem her zaman değişmek zorunda oluyor. 10 oyuncu gidiyor, 20 oyuncu geliyor. Doğru kadroyu kurup, yaş olarak da doğru kişileri alıp kadro kurulması önemli. Burada 2-3 tecrübeli oyuncu olabilir ama ana iskelet doğru yaş ortalamasında olmalı. Bu takım 3-4 sene beraber oynamalı ve her sene en fazla 3-4 kişi katılmalı. Daha fazla olmaması gerekiyor.”

‘4-2-3-1 ve 4-3-3 oynayacağız’

"Bir sistem oturtmak istiyoruz, şu anda deniyoruz. Ta kıma uygun olan sistemi üzerinde gidiyoruz. İstanbulspor karşısında 4-2-3-1, Karagümrük maçında ise 3- 5-2 oynadık. Oynatmayı düşündüğüm sistem 4-2-3-1 ve 4- 3-3. Futbolcular bu değişimde reaksiyonu hemen gösteremeyebilir. Kısa zamanda en iyisini bulmaya çalışıyoruz. Gelecek transferlerden sonra her şeyi bir daha çalışmak gerekecek. Futbolda maç esnasında 5-10 metre kaydığında sistemler değişiyor. Önemli olan sizin futbolculardan ne istediğiniz. Baskı kuran, agresif bir takım olmak istiyoruz. Ya ş ortalamamız şu anda 28. Umduğumuzu ve yapmak istediklerimizi gerçekleştirdiğimizde 27.2 olacak. Biz iyi bir karışım bulmaya çalışıyoruz. 30 yaş üstü futbolcularım var, tecrübe lazım. Onların etrafında koşan kişiler olacak.”

‘Emre işini çok iyi götürüyor’

"Emre Belözoğlu’nun futbolculuğunu konuşmamıza gerek yok. Türk futbolunda gördüğüm en iyi oyuncu. Futbolculuğu dışında müthiş bir karakter. İkimiz arasında anlaşma konusunda hiçbir sorun yok. Ye ni görevinde yaptıkları ortada. Gerçekten çok uğraşıyor, onun için de yeni bir sayfa. Adım adım gitmesi gerekiyor. Şu an Emre işini çok iyi şekilde götürüyor.”