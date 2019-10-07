Erol Bulut: Her şeyi denedik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig’de dün akşam Beşiktaş’a 2-0 kaybettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Vodafone Park’taki karşılaşmaya çok iyi başladıklarını belirten Bulut, “İlk yarıda yakaladığımız birkaç pozisyon vardı. Çok gol pozisyonuna girdik, maalesef değerlendiremedik” dedi. İkinci golü yedikten sonra oyuncularının ellerinden geleni yaptığını kaydeden tecrübeli hoca, “Her şeyi denedik. Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Pozisyonları değerlendiremediğinizde bunlar oluyor. Penaltıya kadar Beşiktaş’ın pozisyonu yoktu” ifadelerini kullandı.

‘Elimizden geleni yapacağız’

Ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını anlatan Bulut, “Büyük takımların düşüşü sadece onlara bağlı değil, Anadolu takımlarına da bağlı. Karşılık gösteren Anadolu takımları var. Makas daraldı, eskisi gibi arada çok büyük farklılık yok. Biz de elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.