Erol Bulut hedefi gösterdi: Galatasaray derbisine kadar 6 puan!

Erol Bulut, cuma günü ligdeki ilk maçları olan Rize deplasmanı öncesi, “Sezona iyi bir giriş yapmak önemli. Rize ve Hatay’ı yenip Galatasaray karşısına moralli ve güçlü çıkmalıyız” dedi.

08 Eylül 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Erol Bulut hedefi gösterdi: Galatasaray derbisine kadar 6 puan!

Süper Lig’de 2020-21 sezonu Rizespor- Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Erol Bulut, öğrencileriyle yaptığı her konuşmada lige iyi giriş yapmanın önemini anlatıyor. 45 yaşındaki çalıştırıcı, “İlk maçlar her zaman tehlikelidir. Çok iyi motive olup, işimizi ciddiye almalıyız. 3 puanla başlamak çok önemli” diye konuştu. Bulut, ligin 3. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacaklarını hatırlatarak, “Derbiye moralli ve güçlü bir şekilde gitmek için ilk 2 hafta kayıp yaşamamalıyız. Rize ve Hatay maçlarını kazanmak zorundayız. 2’de 2 yapmanın vereceği özgüven, Türk Telekom Stadı’ndan da 3 puanla ayrılmamız için büyük avantaj sağlar” diye konuştu. Erol Bulut, Galatasaray’ı da yenmeleri halinde, ligin ilerleyen bölümü için rüzgarı arkalarına alacaklarını dile getirdi.

Yusuf Dursun


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