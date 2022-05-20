Erol Bulut: Hatalarımızı görerek seneye daha iyi işler yapacağız

Gaziantep FK, Süper Lig 'in 38. haftasında Çaykur Rizespor 'u ağırladı. Luka Stankovski ve Alexandru Maxim'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazanan Gaziantep, sezonu 7 maçlık galibiyet hasretine nokta koyarak sonlandırdı.

90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin son maçında galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, takımın gösterdiği performanstan da memnun olduğunu kaydetti. Bulut, sözlerini şöyle tamamladı: ''Bugün Lig’in son maçını oynadık. Mutluyuz. Gösterilen performanstan dolayı da mutluyuz. Uzun bir aranın ardından galibiyet iyi geldi. Ligimizde kendi evimizde 40 puan toplayarak ligin üçüncü sırasında olan bir takım var. Maalesef deplasmanda bunu gösteremedik. Hatalarımızı görerek seneye daha iyi işler yapacağız. Sonuçta hatalar var. Bu hatalardan da ben olsun taraftar olsun yönetim olsun sporcu olsun ders çıkaracak. Kendi içimizde eksisi ile artısı ile konuşup iyi bir noktaya getirilmesi gerekiyor. Rizespor’a geçmiş olsun diyorum. Biz de 19 Haziran’da yeni sezona başlamış olacağız.'' (DHA)