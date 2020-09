Erol Bulut: Galibiyet ve kupa kazanmak her zaman güzeldir

Fenerbahçe, Match PR’ın organize ettiği The Land Of Legends Cup’ın finalinde Sivasspor’u Caner Erkin’in tek golüyle mağlup etti. Sezona kupayla başlayan Sarı-Lacivertliler’de Erol Bulut, öğrencilerinin performansından son derece memnun. Soyunma odasında takıma bir konuşma yapan, ilk maçta da Antalya’yı 4-0’la geçtiklerini hatırlatan genç çalıştırıcı, “Galip gelmek ve kupa kazanmak her zaman güzeldir. İki maçta da iyi mücadele ettiniz. Gol yememiş olmamız ve az pozisyon vermemiz ayrıca önemli bir unsur. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum” diye konuştu.

‘Eksiklerimiz de var’

Erol Bulut, öğrencilerine eksik yönlerini de anlattı. Bulut, “Hâlâ bazı zayıf yanlarımız var ve bunları düzeltmemiz gerek. Hücumda istediğimiz seviyede değiliz. Eksik arkadaşlarımızın da aramıza katılmasıyla ve çok çalışarak bunu da düzelteceğiz” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun





İlgili Haberler Erol Bulut’tan geleneksel poz