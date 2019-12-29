Erol Bulut: Futbolda yabancı kuralı kaldırılmalı

ANTALYA, (DHA) - ALANYASPOR Teknik Direktörü Erol Bulut, yabancı futbolcuya sınırlama getirilmesine karşı olduğunu söyledi.

Erol Bulut, Alanya HEP Üniversitesi'nde öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bulut, yaklaşık bir saat süren söyleşide, önemli açıklamalar yaptı. Erol Bulut, takımın başarısından oldukça memnun olduğunu, hedeflerinin ilk yarıyı 29 puanla kapatmak olduğunu söyledi. Bulut, öğrencilerin şampiyonluk ile ilgili sorularına, “Hedefimiz elbette şampiyon olmak. Kulübün ve teknik direktörün hedefinde her zaman şampiyon olmak vardır. Bunun için takımın ortaya koyacağı performansın her zaman iyi olması gerekiyor. Takımımın şu anki performansından memnunum. 16 hafta geçti, oynadığımız bütün maçlarda hep üstün takım Alanyaspor oldu. Pozisyon anlamında, gol beklentisi olan takımlar içinde şu an ilk 2'nin içerisindeyiz. Pozisyonları değerlendirseydik Sivas'ın pozisyonunda bizim olmamız gerekirdi. Çok gol kaçırıyoruz ama önemli olan pozisyonlara girebilmektir. Şampiyonluğu konuşmak için henüz çok erken. Ligde ilk 8'de olmak istiyoruz" karşılığını verdi.

Takıma yeni transfer yapılıp yapılmayacağı sorusunu da cevaplandıran Erol Bulut, “Takımımıza 2 transferle takviye yapacağız. Sağ bek pozisyonunda bir problemimiz yok ama hücum anlamında 2 transfer olacak" diye konuştu.

VAR ANADOLU TAKIMLARI İÇİN YARARLI

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile ilgili tartışmalara da değinen Erol Bulut, “VAR sisteminin özellikle Anadolu takımlarına katkı sağladığını düşünüyorum. VAR sisteminde ofsayt pozisyonlarını çok iyi takip ediyorlar. Ofsayttan gol pozisyonları VAR sistemi ile tespit edilmeseydi, Anadolu takımları bu konuda büyük acılar çekecekti. Ancak VAR sisteminde bazen de verilmesi gereken kırmızı kartlar olsun, fauller olsun, penaltılar olsun verilmiyor. Biz bunu Beşiktaş maçında yaşadık. 2-0 kaybetmemize rağmen ilk yarıda Burak'ın kırmızı kart görmesi gerektiğini düşünüyorum. 2'nci yarıda Adiba'nın ceza sahası içerisinde elle pozisyonu kesinlikle kırmızı kart ya da penaltı olması gerekiyordu" dedi.

YABANCI KURALI KALDIRILMALI

Anadolu takımları ile 4 büyük takım arasında makasın daraldığını, eskisi gibi arada çok uçurum olmadığını söyleyen Erol Bulut, yabancı kuralında sınırlama olmaması gerektiğini kaydetti. Alanyaspor Teknik Direktörü Bulut, “Yabancı sayısının artması konusuna gelince bence serbest olması gerekiyor. Bu durumun alt yapı ile hiçbir alakası yok. Genelde oraya bağlıyorlar. Alttan futbolcu yetişmiyor diyorlar. Alt yapı ile yabancı sayısı arasında hiçbir bağlantı olmadığını düşünüyorum. Alt yapı için doğru çalışma ve doğru sistem kurulması gerekiyor. Yabancı da getirsen yerli bir futbolcudan daha iyi olmalı. Aldığım yabancı futbolcu yerli futbolcunun üstünde bir performans göstermiyorsa yabancıya gerek yok. İngiltere bunu iyi yapıyor. Orada genelde Avrupa pasaportu olan kişiler, yüzde 70 milli takımda futbolcuların iyilerini alıyor. Belki öyle bir kıstas getirilebilir. Yerli futbolcumuz da daha fazla çalışıp, daha fazla sorumluluk alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Takımda başarılı futbolcuların taraftar ve medya tarafından şımartıldığını söyleyen Erol Bulut, “17-18 yaşındaki futbolcu müthiş bir çıkış yapıyor, taraftar ilgisiyle onun ayakları yerden kesiliyor. O futbolcu bir türlü geri gelemiyor. Onu yönlendiren medya danışmanı, psikolog olabilir o yardımı almadı mı futbolcudan ne bekliyorsunuz? Kendiliğinden zaten oraya gelemeyecek. 2-3 maç kötü oynadı mı o futbolcuya ne yapıyorsunuz? Statta ana avrat küfür ediyorlar. Çok örnek var, isimleri saymayalım. Yurt dışına giden gelenleri biliyorsunuz. Arda, Emre Mor var. Herkes hani uçuyordu, kaçıyordu ne oldu? Bir futbolcuda en önemlisi karakterdir. Karakter düzgün değilse, çevren iyi değilse, yanlış yetiştiysen istediğin kadar iyi futbolcu ol. Ben karakteri düzgün bir futbolcuyu almayı tercih ederim, karakteri bozuk üst düzey futbolcuyu tercih etmem" diye konuştu.

Yaklaşık 1 saat süren söyleşi sonunda Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'a teşekkür plaketi takdim etti.

FOTOĞRAFLI