Erol Bulut futbolcularına bir konuşma yaptı! Zorlu 8 maç...

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, dünkü antrenmanın ardından futbolcularına bir konuşma yaptı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, ocak ayında kendilerini 8 zorlu maçın beklediğine dikkat çekti.

Bulut, “Yeni yılda ilk kez Kasımpaşa karşısında sahaya çıkacağız. Seneye galibiyetle başlayalım, ardından devamını getirelim. Ocak ayı hem lig hem de kupadaki geleceğimiz açısından belirleyici olacak. Hepinize büyük görevler düşecek. Herkes kendini hazır tutmalı. Bu süreci en iyi şekilde atlacağımıza inancım tam” dedi.