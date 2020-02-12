Erol Bulut: Futbolcularım tarih yazdı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 3-1 mağlup olsa da ilk maçtaki 2-0’lık skor avantajıyla yarı finale yükselmeyi başardı.

Karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, oyuncularına yönelik övgü dolu ifadeler kullandı.

İstedikleri futbolu oynayamadıklarını belirten Erol Bulut, “Çok mutluyuz. Bugün zor bir maç oldu. İyi başlamadık. 90 dakika boyunca istediğimiz oyunu yansıtamadık. İyi bir Galatasaray'a karşı oynadık. Turu geçmekten dolayı mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı” dedi.

Oyuncularının tarihi bir başarı elde ettiklerine değinen Bulut, “Futbolcularım tarih yazdı. Onları canlı gönülden tebrik ediyorum. Şimdi lige konsantre olacağız. Önemli maçlarımız var önümüzde” ifadelerini kullandı.

Hedeflerine ilişkin de konuşan başarılı çalıştırıcı, “Her gittiğim takımda en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hem Malatya'da 2 sene boyunca iyi işler yaptık, burada da sezona iyi başladık, ikinci yarıya iyi başladık. Tabii burada en önemli faktör futbolculara verdiğimiz bilgileri, dataları sahaya iyi yansıtmaları… Benim bir hedefim var ama bunu şimdi burada açıklamayacağım. Bizim için önemli olan 34 hafta sonra nerede olduğumuzdur” dedi.