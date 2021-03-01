Fenerbahçe'nin iç sahada en kötü performanslarından birine imza atan ve kötü istatistikleri bulunan Erol Bulut, deplasmanda ise kulüp tarihinin üç puanlı sistemdeki en iyi ortalamasına ulaştı.

Fenerbahçe bu sezon 13 deplasman maçında 32 puan topladı ve 2,46 puan ortalamasına ulaştı. Erol Bulut böylece 1995-96 sezonunda 2,41 ortalamaya ulaşan hocası Carlos Alberto Parreira'yı da geçmiş oldu

Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda sadece Gaziantep FK karşısında 3-1 kaybederken Galatasaray ile 0-0, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı diğer tüm maçlarını ise galip tamamladı

Son iki sezonda toplanan deplasman puanını 13 maçta yakaladı

Erol Bulut'un ekibi bu sezon 13 deplasmanda maçında 32 puan alırken son iki sezonda dış sahada aldığı puanlarının toplamını da yakaladı. 2019-2020 sezonunda dış sahada 17 puan alan Fenerbahçe, 2018-19 sezonunda 15 puan alabilmişti





Üç puanlı sistemde Fenerbahçe'nin en iyi deplasman performansları

2,46 - 2020/21 sezonu 13 maç 32 puan* *:halen devam ediyor

2,41 - 1995/96 sezonu 17 maç 41 puan (Erol Bulut oyuncu, Carlos Alberto Parreira teknik adam)

2,28 - 1988/89 sezonu 18 maç 41 puan

2,27 - 1992/93 sezonu 15 maç 34 puan

2,24 - 2005/06 sezonu 17 maç 38 puan

2,18 - 2010/11 sezonu 17 maç 37 puan

2,18 - 2003/04 sezonu 17 maç 37 puan

2,06 - 2017/18 sezonu 17 maç 35 puan





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr