Erol Bulut, Fenerbahçe tarihinin en iyisi oldu

Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda oynanan BB Erzurumspor maçını da kazandı ve bu sezon dış sahada 9 maçta 7 galibiyet elde etti. Erol Bulut böylece %77,8 galibiyet oranı ile Carlos Alberto Parreira’nın %76,5'lik ortalamasını geride bırakarak Fenerbahçe tarihinde en yüksek deplasman galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör oldu. Pereira ile Fenerbahçe, 1995-96 sezonunda şampiyon olurken Erol Bulut, futbolcu olarak görev yapmıştı

Deplasmanda en başarılı takım

Fenerbahçe bu sezon dış sahada 9 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi alırken 22 puan topladı ve deplasmanda en başarılı takım oldu. Fenerbahçe dış sahada sadece Gaziantep FK maçını kaybetti (3-1) ve sadece Galatasaray maçını berabere bitirdi. (0-0)