Erol Bulut: Fenerbahçe taraftarına 29. şampiyonluğu yaşatacağız

“4 sene Fenerbahçe formasını terlettim. Şu an teknik direktör olarak karşınızdayım, onun mutluluğunu yaşıyorum. Başta Başkan Ali Koç ve yöneticiler olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce beni nelerin beklediğinin farkındaydım. Fenerbahçe, Alanyaspor ve Malatyaspor ile kıyaslanamayacak bir yer. Burada oynadım, şampiyonluk yaşadım. Ben ve ekibim bu sene de 29. şampiyonluğu taraftarımıza yaşatmak istiyoruz. İnşallah bu bize nasip olur.”

‘Her şey istediğimiz gibi’

“18 transfer yapıldı. Kısa bir süreç içerisinde toparlamamız gerekiyordu. Bu da 8 haftalık süreç oluyor ama 4 haftalık periyodumuz vardı. Her hafta gelen ve giden oyuncular oldu ama ilk 6 haftaya baktığımızda her şey istediğimiz gibi. Ufak tefek eksikler var, gidermeye çalışacağız. İstediğimiz futbol hücum anlamında iyiye gidiyor, defansta ufak hatalar oluyor ama gidereceğiz. Önümüzde Antalyaspor ve Konyaspor maçları var. Milli maç arasından sonra biraz daha üzerinde koymuş bir Fenerbahçe izleteceğiz.”

‘İyi olan oynar’

“Fenerbahçe’nin başarısı için ilk 11’i kuruyoruz. Zaman zaman futbolcularınız istediğiniz performansı gösteremeyebiliyor. Önemli isimler takımımızda var ama onların da performansları düşebiliyor. Biz de ona göre değişim yapıyoruz. Her futbolcu hazır olmak zorunda ve ben de kimseyi birbirinden ayırmıyorum. Kimden daha iyi verim alabiliyorsak yola onunla devam edeceğiz.”

‘Bireysel görüşüyoruz’

“Teknik ekip çok geniş olduğundan biz de 11 çıkarabiliriz! Ben ve yardımcılarım futbolcularla bireysel görüşüyoruz. 46 maçlık bir sezondan bahsediyoruz. Bazı futbolcu 2-3 afta üst üste oynayıp dinlenecek diğer futbolcu yerini alacak. Bu zamana kadar öyle oldu bundan sonra da o şekilde devam edecek.”

‘Müthiş karakterler transfer ettik’

Uyum süreci hâlâ devam ediyor bazı arkadaşlarda. Milli maç arasından sonraki dönemde daha iyi olacaktır. 18 kişi transfer ettik. Yeni bir takım kurduk. İlk zamandan beri bir arada çalışmama sıkıntısını yaşadık ama her şeyin doğru yolda seyrettiğini düşünüyorum. Futbolcularımızın karakterine baktığımızda çok müthiş karakterler takıma takviye yaptık. İletişim, arkadaşlık gerçekten çok iyi takımda. Biz zaten takımı sabah erken saatlerde çağırıp öğleden sonra bırakıyoruz ve bu kaynaşmayı sağlıyor.”

‘Emre ile takım arkadaşı oluyorduk’

Bir zamanlar Emre (Belözoğlu) ile Newcastle’da takım arkadaşı olacaktık. Oraya gittiğimizde birlikte aynı evde kalıyorduk, antrenman yapıyorduk. Gerçekleşmedi. Takım 2 maç kaybedince hoca gönderildi ve bizim iş de suya düştü. Tabii ki güçlü karakterler var etrafımda. Ben de dominant bir karakterim. Her şeyi konuşarak çözüyoruz. Bu zamana kadar bir sorun yaşamadık yaşayacağımızı da düşünmüyorum. Her şeyi Fenerbahçe için yapacağımızı herkesin bilmesini istiyorum.”

‘Altyapıda sadece Altınordu başarılı’

“Ben Almanya’da doğup büyüdüm. Altyapı ülkemizde biraz daha farklı. Emre de bununla ilgili çok iyi çalışmalar yaptı. Türkiye’de sadece Altınordu bunu en iyi şekilde yapıyor. Çıkardıkları birkaç futbolcuyu yurt dışına sattılar, Türkiye’de de var. Alanya’da alt yapıdaki oyuncuları görmek için sezon başından bir hafta önce başladım. Onları Almanya’ya hazırlık maçına götürdüm, kaybettik. Aradaki farkı görmelerini istedim. Orada nasıl bir futbolcu yetiştiriyorsanız A takıma monte edilebilir düzeyde olması gerekiyor.”

‘Duran toplar çok önemli’

“Antrenmanlarda mutlaka haftanın bir gününü duran toplara ayırıyoruz. Bunu Malatyaspor ve Alanyaspor’da da aynı şekilde yapıyordum. Duran top çok önemli bir faktör. Oyunun kaderini değiştiriyorsunuz. Duran toptan erken gol atarsanız maç farka gidiyor. Ya da 90. dakikada size golü getirebiliyor.

’Malang Sarr ve Bakasetas’ı istedik’

Ali Koç hem Emre Belözoğlu’nun töreninde hem de Erol Bulut’un basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, “Transfer döneminde alamadığımız oyuncular da oldu. Emre, Malang Sarr’ı, Erol hocamız ise Bakasetas’ı çok istedi” diye konuştu. Ali Koç, yeni transferlerden Gökhan Gönül’e ayrı bir parantez açarak, “O ayrıldığında içim kan ağlamıştı. Başkanlığımda dönmesi beni mutlu etti. Maşallah çok iyi gidiyor” dedi. Ali Koç, teknik direktör aradıkları dönemle ilgili olarak, “Yerli anlamında tek seçeneğimiz Erol Bulut’tu. Lig devam ederken Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu’ndan görüşmek için izin istedik ama haklı olarak kabul etmedi. Biz de sezon sonuna kadar bekledik, bu süreçte yabancı hocalarla da görüştük. Şimdi iyi ki Erol hocayı beklemişiz diyorum. Hocamın ve oyuncuların gözündeki ışık pozitif olmamı sağlıyor” dedi.