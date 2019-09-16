Erol Bulut: Fenerbahçe savunmasının sıkıntılarını görmüştük

Erol Bulut'un açıklamaları şu şekilde:

Liderlik 3 haftadır sonra bizdeydi. Bugün de en azından 1 puan alıp liderliği korumak istiyorduk. Kazanmak da istiyorduk. YFenerbahçe'nin öne geçmesinden sonra bizi canlandıran ilk yarı sonunda attığımız goldü. Bu da bizi ikinci yarıya moralle başlattı.

Bulduğumuz pozisyonları iyi değerlendirdik. 4-1 de olabilirdi. Fenerbahçe'yi analize ettiğimizde defansın arkasına atılan toplarda büyük sıkıntılar olduğunu ve baskıda hata yaptıklarını görmüştük.

Genel anlamda güzel bir maç oldu. 3-1 kazandık ve mutluyuz. Hemen hemen 2 seneye yakın Yeni Malatyaspor maceram vardı. 5. olduk ve Avrupa Ligi'ne gittik. Tek düşüncemiz burada başarılı olup Alanyaspor'u iyi bir yere getirebilmek.