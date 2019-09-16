Erol Bulut: Fenerbahçe savunmasının sıkıntılarını görmüştük
Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğini koruyan ve 4'te 4 yapan Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, 90 dakikayı değerlendirdi. Bulut, "Fenerbahçe'yi analize ettiğimizde defansın arkasına atılan toplarda büyük sıkıntılar olduğunu ve baskıda hata yaptıklarını görmüştük." dedi.
Erol Bulut'un açıklamaları şu şekilde:
Liderlik 3 haftadır sonra bizdeydi. Bugün de en azından 1 puan alıp liderliği korumak istiyorduk. Kazanmak da istiyorduk. YFenerbahçe'nin öne geçmesinden sonra bizi canlandıran ilk yarı sonunda attığımız goldü. Bu da bizi ikinci yarıya moralle başlattı.
Bulduğumuz pozisyonları iyi değerlendirdik. 4-1 de olabilirdi. Fenerbahçe'yi analize ettiğimizde defansın arkasına atılan toplarda büyük sıkıntılar olduğunu ve baskıda hata yaptıklarını görmüştük.
Genel anlamda güzel bir maç oldu. 3-1 kazandık ve mutluyuz. Hemen hemen 2 seneye yakın Yeni Malatyaspor maceram vardı. 5. olduk ve Avrupa Ligi'ne gittik. Tek düşüncemiz burada başarılı olup Alanyaspor'u iyi bir yere getirebilmek.