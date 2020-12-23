Erol Bulut: En çok galibiyet isteyen biziz

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Kim kadro tercihimizi eleştiriyorsa onlardan özür dileriz! Kalemize gelen ilk top yine gol oldu. Yedek kulübesinde Sosa ve Gökhan sakat olmasına rağmen onları da koymak zorunda kaldık. Mücadele ettik, kazandık. Futbolcularımı kutluyorum. Taraftarımız 'Fenerbahçe her zaman baskılı oynar, hücum oynar' diye düşünüyor. Bunu sene başından beri çalışıyoruz. En çok galibiyet isteyen biziz. Bazen olmuyor. İstediklerinizi bazen sahada yapamıyorsunuz. Daha çok çalışıp bunları başarmalıyız. Bugün evet rakip 9 kişi kaldıktan sonra da goller bulduk ama 11'e 11'ken de kaçırdığımız goller var.

Zor bir süreçten geçtik. Taraftarlarımız da haklı olarak eleştirdiler. Medyada zaten yeterince laf ve küfür işitiyoruz. Ben bunları hak ettiğimizi düşünmüyorum. Yeni kurulan bir takımız. Ekip, oyuncular her şey yeni... Bqazı konular zaman alıyor. Sezon başı kamp için sadece 4 haftamız vardı. Bazen bu konular zaman alıyor. Biz taraftarımıza teşekkür ediyoruz.

Mert Hakan'ın üzerinde büyük yük var. O da iyi oynamaya çalışıyor. transfer dönemi de zor geçti.







