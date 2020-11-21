Erol Bulut: ‘Eksikler bahane değil’

Sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle şanssız bir dönemden geçtiklerini söyleyen başarılı çalıştırıcı, “Ancak bu bizim için bir bahane değil. Geniş bir kadromuz var. Oynayan herkes, belli bir kaliteye sahip” ifadelerini kullandı. Yoğun bir hafta geçireceklerine dikkat çeken Bulut, “Gençlerbirliği’ni yenerek yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. Ardından kupada Sivas Belediye maçına aynı ciddiyetle çıkıp turu geçmeliyiz. Sonrasında bizi Beşiktaş derbisi bekliyor. En zorlu maçlarımızdan biri olacak. Bu kritik döneme Gençlerbirliği galibiyetiyle ve moralli bir şekilde başlamak son derece önemli” diye konuştu.



