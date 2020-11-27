Erol Bulut: Derbide 3 puanı istiyoruz

Erol Bulut, dünkü antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sözlerine, hayatını kaybeden efsane Maradona ile başlayan 45 yaşındaki çalıştırıcı,"Bir dünya yıldızı aramızdan ayrıldı. Futbolun başı sağ olsun. Olympiakos’ta 2005-2006 yılında şampiyonluğu garantilemiştik ve kulüp son maç öncesinde Maradona’yı davet etmişti. Sonrasında biz ısınmaya çıkmıştık ama maç için ısınamamıştık çünkü Maradona sahadaki bütün topları tribüne atmıştı" ifadelerini kullandı.

'Valencia'nın durumu netleşecek'

Başarılı teknik adam, ligde geride kalan 9 haftayla ilgili yaptığı değerlendirmede, "17-18 transfere imza attık. Hemen üst düzey performans beklemek kolay değil. 18 futbolunun hepsi bir anda gelmedi, aralıklarla geldi. Her şeyi sil baştan yeniden çalışmamız gerekti. Şu anda 2. sıradayız, 20 puanımız var. Daha iyi olabilirdi, 23-24 puan alabilirdik. Yine de şu andaki pozisyonumuzdan memnunuz. Üzerine koymak istiyoruz" diye konuştu. Erol Bulut, Gökhan Gönül'ün derbiye yetişmesini beklediğini söyledi. Koronavirüse yakalanan Enner Valencia için ise "Durumu 1-2 gün içinde netleşecek" bilgisini verdi.

'İki tarafın da eksikleri var'

Beşiktaş maçı öncesi her iki takımda da eksikler bulunduğunun altını çizen Bulut, "Sakatlıklar oluyor, cezalılar oluyor. Elimizde geniş bir kadro var. Bu futbolcuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar bunu iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Herkes Fenerbahçe’yi 18 transfer yaptı diye konuşurken, Beşiktaş’a Trabzonspor’a baktığınızda, bu takımların da 12-13 transfer yaptığını görüyoruz. Rakibimizin de iyi futbolcuları var ama bizim de kalitemiz belli. Bu hafta sonu iyi ve tempolu bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz" dedi.

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Herkes derbi havasına girmiş

Hem Erol Bulut'un, "3 puanı alan taraf biz olacağız" söylemi hem de futbolcuların Gençlerbirliği ve Sivas Belediyespor maçındaki iştahları, Fenerbahçe'nin derbiye moralli ve inançlı hazırlanmasını sağlıyor. Dünkü antrenmanda gördük ki futbolcular derbi derslerini iyi çalışmışlar, kafalarında Beşiktaş'ı çözmüşler. Öte yandan başta Sosa olmak üzere, takımın tecrübelileri Gökhan Gönül, Caner Erkin, Ozan Tufan gibi isimler, derbilerin önemini, bu heyecanı ilk kez yaşayacak arkadaşlarına bol bol anlatıyor. Diğer yandan sportif direktör Emre Belözoğlu, yardımcısı Selçuk Şahin, Erol Bulut'un futbolculara yakın olan yardımcıları Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı ve Mehmet Aurelio da tüm takımı derbi havasına sokmuş durumda. Beşiktaş karşısına puan olarak rakibine oranla çok daha iyi durumda çıkacak olmak da Sarı-Lacivertliler için önemli bir avantaj.

Yusuf Dursun