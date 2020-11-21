Erol Bulut dalya diyecek

Avrupa’da örnekleri çok olsa da Erol Bulut, henüz 45 yaşında Fenerbahçe’nin başına geçmeyi başardı. Üstelik teknik direktörlük kariyerinde henüz 91 maça çıkmışken... Başarılı çalıştırıcı için bugünkü Gençlerbirliği maçının özel bir anlamı var. Bulut, teknik direktörlük kariyerinde 100. sınavına Başkent’te çıkarak dalya diyecek.

Alanya’da tarih yazdı

Genç teknik adam, Başakşehir’de Abdullah Avcı’nın yardımcılığını yaptıktan sonra 2017-18 sezonunda Yeni Malatya ile birlikte teknik direktörlük kariyerine merhaba dedi. Burada 57 maçta görev alan Erol Bulut, 2019-2020 sezonunda Alanya’nın başına geçti. Bulut, geçen sezon Türkiye Kupası’nda final oynatarak Akdeniz ekibine önemli bir başarı yaşattı. Ayrıca Alanya, 45 yaşındaki teknik adamla tarihinde ilk kez Avrupa vizesi aldı.

Hedef şampiyonluk

Erol Bulut, başarı merdivenlerini kısa sürede tırmanarak teknik direktörlük kariyerinin henüz dördüncü sezonunda Fenerbahçe’nin başına geçti. Bulut’un hedefi belli: Sarı-Lacivertliler’in 2014’ten beri devam eden şampiyonluk hasretine son verip, kendi kariyerinde de ilk kupasını kazanmak.