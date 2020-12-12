Erol Bulut: Çok zor maç olacak!

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Teknik direktörlüğüme 2017'de Yeni Malatyaspor'da başladım. İyi bir dönem geçirdik orada... Avrupa kupalarına gitmiştik. Güzeldi ve aynı zamanda çok zor bir süreçti. Malatyaspor güçlü bir ekip. Uzun toplarla oynuyorlar. Geçen haftaki galibiyetten sonra bu hafta da 3 puan almamız lazım. Zor maç olacak. Futbolcularım maça hazır. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirmemiz lazım. Basit hata yapmamamız lazım.