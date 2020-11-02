Erol Bulut: Bunların üzerine gideceğiz

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Bu galibiyetimizi 2 sene önce vefat eden Koray Şener kardeşimize hediye ediyoruz. 11 tane net gol pozisyonu yakaladık. 11'e 11 oynarken de bu pozisyonlar vardı. Çok pozisyona girdik ama rakip bir kee geldi ve gol attı. Konsantrasyon eksikliğinden gol yedik. Yeterince gol pozisyonuna girdiğimizi düşünüyorum ama değerlendiremedik. Son vuruşlarda ve son paslarda konsantrasyon eksikliği vardı. Bunların üzerine gideceğiz.







