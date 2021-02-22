Erol Bulut: Bu yenilgiyi Trabzonspor maçında telafi ederiz

Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik bir yenilgi aldı. Göztepe maçının ardından konuşan teknik direktör Erol Bulut, istemedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi. 46 yaşındaki çalıştırıcı, “Taraftarlarımızı üzdük. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Rakibimizin kazandığı bir haftada mağlup olmamız bizi üzdü. Topa daha fazla sahip olduk ancak ürettiğimiz pozisyonları iyi değerlendiremedik. Bunu rakip bizden daha iyi yaptı. 90 dakika boyunca kontra atak oynamaya çalıştılar. Birkaç pozisyon yakaladılar ve yaptığımız hata nedeniyle birini değerlendirdiler” diye konuştu.

‘Zemin bizi engelledi’

Erol Bulut, Kadıköy’deki bozuk zemine dikkat çekerek, “Zeminin çok kötü olması, istediğimiz pas trafiğini yapmamızı engelledi. Ancak bu bir bahane değil. Sadece yeterince pozisyon üretemedi” dedi. Bulut, sosyal medyada hakkında yapılan eleştirilerle ilgili olarak, “Sosyal medyayı uzun zamandır takip etmiyorum. Daha çok takıma ve oyunumuza odaklanmaya çalışıyorum. Zaman zaman iyi oynamadığımız ve kazandığımız müsabakalar oldu. O zaman da ’Topa yüzde olarak çok sahip olamıyoruz, Fenerbahçe böyle mi kazanacak?’ diye eleştiri oluyordu. Bugün ise topa ne kadar sahip olursanız olun maçı kaybediyorsunuz. Başkaları da aynı şekilde top oynayarak sonuca gitmeye çalışıyor” dedi.

‘Alınacak 45 puan var’

Erol Bulut, önlerinde 15 lig maçı ve kazanılacak 45 puan olduğuna dikkat çekerek, “Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız ve diri bir şekilde gidip 3 puanı alarak İstanbul’a geleceğiz. Bu yenilgiyi telafi edeceğiz” iddiasında bulundu.