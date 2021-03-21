Erol Bulut: Bu yarış sonuna kadar devam edecek

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Güzel bir maç oldu. Ekran başında taraftarlar zevkli bir maç izlediler. İlk yarıda iki takım da pozisyon buldu ama biz ikinci yarı başında çok erken gol yedik. Daha sonra baskı yaptık ve rakibi hataya zorladık. Son dakikalarda bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Atsaydık bugün kazanmış da olabilirdik. Kaçırdığımız pozisyonlara girebilmek de çok önemli... Sadece atamıyoruz.

Her geçen gün daha iyisini yapmaya çalışacağız. Sonuna kadar bu yarış devam edecek. Biz buraya galibiyet için gelmiştik. beraberlik için gelmemiştik, bunu da ikinci ayrıdaki oyunla gösterdik.





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