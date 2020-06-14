Erol Bulut bu soruna çözüm bulamadı! Aleyhine en çok penaltı

Süper Lig'de 27.hafta geride kalırken Aytemiz Alanyaspor 43 puanla 6.sırada yer alıyor. Erol Bulut yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Alanyaspor, sezon başından beri penaltı konusunda adeta kabus yaşıyor. Geride kalan 27 hafta 11 kez penaltıya sebebiyet veren Alanyaspor takımı ligin bu sezon aleyhine en çok penaltı kararı verilen takımı oldu.

Ligin en çok aleyhine penaltı kararı verilen takımları

11 - Alanyaspor (10 tanesi gol oldu)

9 - Kasımpaşa (8 tanesi gol oldu)

9 - Kayserispor (8 tanesi gol oldu)





Başakşehir maçında Tzavellas penaltıya sebebiyet verdi

Son olarak Başakşehir karşısında 2-0 kaybeden Aytemiz Alanyaspor'da Yunan savunma oyuncusu Tzavellas, Edin Visca'nın pasını elle kesince penaltı yaptırmıştı. Takımda Welinton 3 kez, Tzavellas yine 3 kez penaltıya sebebiyet veren hata yaptı











