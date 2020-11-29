Erol Bulut: Bu seviyede bu futbol yetersiz!

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Oyuna iyi başladık. İlk 2 dakikada aslında 1 pozisyon bulduk ama golü yiyince oyun disiplininden koptuk. İstediklerimizin hiçbirini hem hücumda hem savunmda sahaya yansıtamadık. Üst seviyelerde kalmak isteyen bir takımsanız oynanan futbol tabii ki yetersiz.

EROL BULUT'UN GENEL BASIN TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALARI

Beşiktaş’a sahasında 4-3 mağlup olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Basit ve bireysel hatalardan kalemizde goller gördük. Üst seviyede ve şampiyonluğa oynayan bir takımın savunması bu şekilde goller yememeli” dedi.

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş’a sahasında 4-3 mağlup olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Bulut, “Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maçın ilk dakikalarında pozisyonu değerlendiremedik, bunun karşılığında yediğimiz bir hücum oldu ve kalemize gelen ilk şut gol oldu ve moraller bozuldu. Üzerine ikinci golü yiyince, oyun disiplininden çıktık. Attığımız golle 2-1’i yakaladık. İkinci yarıda beraberliği yakalama şansımız varken, bireysel hatalardan 3 ve 4. golü yedik. Hep geride olan pozisyonda olduğumuzdan, yaptığımız bireysel hatalar ve savunma hatalarıyla maçı kaybettik. Kazandığımızda birlikte kazanıyorsak, bugün de birlikte kaybettik. Futbolcular ve teknik ekip olarak kaybettik. Defans anlamında çok hata yaptık, bunların analizini yapıp hataları minimuma düşürmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Bu şekilde olmamalı”

İki kulübün karşılaşmadan önce sosyal medya üzerinden yaptığı atışmalarla ilgili yorum yapmayan Bulut, “Sosyal medyada paylaşılanlara yorum yapmayacağım” dedi. Beşiktaş’ın da kendilerinin de istekli olduğunu söyleyen Bulut, “Rakip de biz de istekliydik. Yakaladığımız pozisyonlar vardı. Değerlendirdiğimizde gidişat farklı olabilirdi ama bu kadar basit gol pozisyonu vermememiz gerekiyor Fenerbahçe olarak. Üst seviyede şampiyonluğa oynayan takımlar bu şekilde olmamalı” ifadelerini kullandı. Karşılaşmanın hakemiyle ilgili soruya “Mağlubiyetimizi hakeme bağlamıyorum. Hakemle ilgili fazla yorum yapmayacağım” diyen Bulut, ‘Beşiktaş yedek kulübesinin maç içindeki tepkileri sizi rahatsız etti mi?’ şeklindeki soruya ise “Beni rahatsız etmedi ama başkalarını da rahatsız etmemiş demek ki. Asıl rahatsız olması başkalarıdır” ifadelerini kullandı. Son olarak kadrodaki isimlere yönelik soruyu yanıtlayan Bulut, “Mağlubiyet olunca böyle soruların gelmesi normal. 22 futbolcumuz var ve herkesin hazır olması gerekiyor. Bugün böyle bir diziliş sahaya sürdük. Daha önce bu futbolcularla da maç kazandık. 1-2 futbolcunun yüzünden maç kaybediliyor deniliyorsa, bu yanlıştır” diyerek sözlerini tamamladı.

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