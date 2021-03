Erol Bulut: Bu kez golleri atmamız lazım

Erol Bulut'un maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Bizim için her maç önemli... Şu an rakibimiz şampiyonluk yarışında önemli olsa da daha 11 maçta. Geçmiş yıllarda da gördük, her şey olabilir. Biz de mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Geçen hafta tek kale oynadık. Rakip korner atmadan, 0 şutla ilk yarıyı golle kapatmıştı. Umarım geçen hafta değerlendiremediğimiz pozisyonları bu maçta bulup, daha iyi değerlendiririz.