Erol Bulut: Bu 3 puan bizi çok mutlu etti

Süper Lig’de 16. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor evinde Aytemiz Alanyaspor’a 5-1 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini Welinton (2), Djalma Campos, Cisse ve Onur kaydederken, Denizlispor adına tek gol Estupinan’ın ayağından geldi. Denizlispor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken Alanyaspor ise 2 hafta aradan sonra galip geldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Sergiledikleri başarılı performansla üç puanı aldıklarını anlatan Bulut, "Bu 3 puan bizi çok mutlu etti. Üst sıralardan kopmak istemiyorduk. Bugün muhakkak kazanmamız gereken bir maçtı. Futbolcularıma, galibiyetten başka bir şey düşünmememiz gerektiğini söyledim. Futbolcularım da bunu sahada en iyi şekilde uyguladılar. Birinci saniyeden itibaren maça çok iyi motive oldular. Son dakikaya kadar mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.