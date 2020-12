Erol Bulut: Biz zaten hiç çalışmıyoruz! 'Çıkın oynayın' diyorum!

Erol Bulut, futbolun sürekli değiştiğinin altını çizerek, "Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Kaliteli, büyük takımda oynamış futbolcularımız olabilir ama futbol sürekli değişiyor. 10 sene önce farklı çalışmalar yapmış olabilirler ama ben hiçbir zaman bu futbolcunun ismi var ve oynaması gerekiyor demedim. Sahada en iyi performansı verecek, Fenerbahçe'ye 3 puanı getirecek kimse o oynayacak" dedi.

Kendisi için bu sezonun önemli olduğunu aktaran Erol Bulut, kimsenin, kendisi üzerinde baskı kuramayacağını belirtti. "Kendi baskımı kendim yapıyorum" diyen Erol Bulut, "Baskı her yerde vardır. Ben kendi baskımı kendim yapıyorum, kimsenin yapmasına gerek yok. Gittiğim her kulüpte hedeflerim oldu, o da bana bir baskı. Bu Malatya'da da öyleydi, Alanyada da öyleydi" diye konuştu.

Erol Bulut, ligde bir hafta göklere çıkartılıp diğer hafta yerin dibine sokulduklarını ifade ederek şunları dile getirdi: "Biz en yukarı çıksak da çizgimizi bozmadık ve aynı çizgide devam ettik. Takımımız henüz yüzde yüze gelmedi ama amacımız o ve oraya doğru yaklaşıyoruz. Pandemi dolayısıyla 2-3 oyuncu aramızdan ayrılabiliyor, hastalıklar, sakatlıklar oluyor. Sezon başından beri stoperde farklı tandemleri kullanmak zorunda kaldık. Bazı maçlarda istediğimiz gibi olmadı. 2 bekimiz birden sakatlandı, Gökhan sakat sakat oynadı. Orada sıkıntı yaşadık. Yavaş yavaş istediğimiz noktaya geliyoruz. Bazı arkadaşlarımızın performansında dalgalanmalar oldu. Bu da takımın ahengini bazen bozabiliyor. Biraz daha zaman lazım."

"TAKIM BU KADAR YENİ OLMASA 3-4 PUAN DAHA FAZLA ALABİLİRDİK"

Ligde geride kalan haftalar itibarıyla iyi bir durumda olduklarını söyleyen Erol Bulut, sonuçlandırmada sorun yaşamamış olmaları durumunda 4-5 puan daha fazla toplamış olabileceklerini belirterek, "Şu anda 23 puandayız. Sezon başında sorsalar 11 maçta 23 puana kimse hayır demezdi. Benim düşüncem takım henüz yeni. Takım bu kadar yeni olmasa 3-4 puan daha fazla alabilirdik. Yine de kötü bir durumda değiliz, iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Samatta ve Ademi sakatlandı, Cisse geç geldi. Bunların tamamını hesapladığınız zaman şu an iyi bir yerdeyiz" ifadelerini kullandı.

Erol Bulut, kafalarında ideal 11'i oturttuklarını belirterek, takım içerisindeki 3-4 kişilik değişikliklerin şartlar sebebiyle sürekli olacağını vurguladı. Devre arası transferde ekonomik şartlara bağlı olarak küçük değişikliklerin yaşanabileceğini de aktaran Erol Bulut, sarı-lacivertli ekibin 11 kişi ile sahaya çıktığı sürece bahaneye sığınamayacağını belirterek, "Valencia geçen maçta hiçbir şey yokken 1'inci derece yırtıktan sakatlandı. Biz bahane aramayız, 11 kişi sahaya sürebiliyorsak sorun yoktur. Denizli'de 8 kişi eksiktik kimse bir şey demedi. Gerçek fotoğrafı görmek istemeyen çok insan var" şeklinde konuştu.

"SEZON BAŞINDAN İTİBAREN FUTBOLCULARIMIZA BASKI OLUŞTURMA ÇABASI VAR"

Sarı-lacivertli oyuncular üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Erol Bulut, bu duruma izin vermeyeceğini net bir şekilde belirterek, "Sezon başından itibaren futbolcularımıza baskı oluşturma çabası var. 'Müthiş takım kurmuşlar, 20 puan fark olur' gibi söylemler var. Bunu kasten yapıyorlar. Biz bu söylemlerin dikkate alınmaması gerektiğini ilk günden itibaren söylüyoruz ve cevabımızı sahada vermeye devam edeceğiz.

Bu kurgularla Futbolcularımı baskı altına sokturtmam" diye konuştu.

"BENİM HER ZAMAN PLANIM VARDIR. HATTA TEK DEĞİL, 3-4 PLANIM VARDIR"

Tecrübeli teknik adam, Denizlispor ile oynadıkları mücadelede 2-0'ı korumak adına geri çekildiklerini ve bunun daha önceki haftalarda yaşadıkları savunma zafiyetinden kaynaklandığını dile getirdi. Geçen sürede kalelerinde fazladan 4-5 gol gördükleri belirten Erol Bulut, defans hattı üzerinde çalıştıklarını ve savunmanın düzelmesi durumunda bunun hücuma da yansıyacağını söyledi. Bulut, "Fenerbahçe'nin sistemi yok diyorlar. Bunu söyleyenler futbolu ne kadar biliyor diye sormak lazım. Biz gözümüzü kapatıp, 11 seçiyoruz. Çıkın istediğiniz gibi oynayın diyoruz. Bu takım o yüzden 22 gol attı. Biz hiçbir şey çalışmıyoruz, futbol zaten böyle bir şey. Avrupa'daki maçları o arkadaşlarımız bir izlesinler, oradaki planı bize anlatsınlar. Bana orada da plan yok diyecekler. Hangi açıdan baktığın önemli. Benim her zaman planım vardır. Hatta tek değil, 3-4 planım vardır" dedi.

"TAKIMI BOZMAYA ÇALIŞANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Takımı yıpratmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini ifade eden Erol Bulut, "Benim tüm takımlarımda bunlar çalışılır. Bu takıma kimse o şekilde zarar veremeyecek. Takımı bozmaya çalışıyorlar ama biz buna izin vermeyeceğiz. Her hocanın bir felsefesi var. Ülkemize kimler geldi de hiçbir şey yapamadan gitti. Bir sene önce İngiltere şampiyonu olan teknik adamı burada gönderdiler, onun da mı felsefesi yoktu ? Burada çok kötü hoca mı oldu ? Manchester City ile şampiyon olan hoca Galatasaray'dan gönderilmedi mi? Aragones bile burada başarılı olamadı. Zaman zaman defansın arkasına top atmak da iyidir. Mesela bizim ülkemizde toplam koşu mesafesi çok konuşuluyor ama bu önemli değil. Önemli olan sprint ve yüksek şiddetli koşuyu kaç tane yaptığın. Almanya'da maç başı 220 sprint yapılıyor. Ülkemizde ise bunun yarısı. Bizim futbol tempomuz eksik. Oyun içinde her şeyin bir arada olması gerekiyor" diye konuştu.

"ÖNDE BASKILI OYUNU SEVERİM"

Erol Bulut, genelde önde baskılı oyunu sevdiğini ve bunu oynattığını aktararak, "Şu anda istediğimiz gibi olmuyor çünkü çok fazla yeni futbolcu var. Bu bizim eksiğimiz ama onun üzerine her gün çalışıyoruz. Geriden oyun kurmak, kanatları ve merkezi kullanarak pozisyona girmek amacındayız. Çalıştığımız pozisyonlardan bulduğumuz çok fazla pozisyon var. Bunların videolarını çıkarabilirim" şeklinde konuştu.

"CISSE O MAÇTA İSTEDİĞİMİZİ YAPAMADI"

Beşiktaş ile oynadıkları ve sahadan 4-3 mağlup ayrıldıkları maçta savunmada Lemos'u tercih etmesini oyun kurma yeteneği sebebiyle yaptığını dile getiren Bulut, "Cisse'nin oyundan çıkmasını şöyle anlatayım. Cisse duran toptan gol attı ama ayağına gelen topları rakibe kaptırdı. Benim oyun felsefeme orada uymadı, bizim topu önde tutmamız gerekiyordu ve top sürekli duvara çarpıp geri geldi. Cisse o maçta istediğimizi yapamadı. Lemos önceki maçlarda oldukça iyiydi. O maçta da hava topları ve oyun kurması açısından önemliydi ama orada bireysel hatayı çok yaptık. 2. bölgedeki bireysel hatalarımız oyunumuzu kırdı. Caner'in ortasında Mert Hakan'ın ayak uzattığı top gol olsa o maçı kazanmıştık ama sonuçta önemli olan sonuçlandırmak" dedi.

"BAZI ŞEYLERİ DAHA HIZLI AŞABİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜŞTÜM. "

Erol Bulut, takıma dahil olan oyuncuların kendisine 'hocam bunlar normalde 5-6 ayda oluyor sen kendini sıkma' dediğini belirterek, şunları söyledi: "Bazı şeyleri daha hızlı aşabileceğimi düşünmüştüm. Transferlerin farklı zamanlarda gelmesi, 4 haftalık hazırlık periyodu sıkıntı oluşturdu. Diğer takımların geçen senelerden oturmuş kadroları vardı. Biz de ise geçen seneden 3 kişi oynuyor kalan hepsi yeni. Ben bunları 1-2 ayda düzeltmeye çalıştım ama tam istediğim gibi olmadı."

"EKSİKLERİMİZ ELBETTE VARDIR AMA DOĞRU SEÇİMİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ozan Tufan'ın orta sahanın her bölgesinde oynayacak kalitede olduğunu ve takımın şu anki en büyük sıkıntısının bitiricilik olduğunu dile getiren Erol Bulut, "Beşiktaş maçında rakibimizin her vurduğu gol oldu. Bizim vurduklarımız da gol olsa maç 6-4 biterdi. Futbol bu, değerlendiremediğiniz zaman rakip değerlendirdiğinde daha çok çaba sarf etmeniz gerekiyor. Trabzon maçında 1-0'dan geri döndük ve 3-1 kazandık, kolay değil. Planı olmayan teknik adam o maçı nasıl çevirecek? 20 sene top oynadım birisi bana anlatsın. Eksiklerimiz elbette vardır ama doğru seçimi yapmaya çalışıyoruz. Bütün haftalık antrenman performansı ve maçlara bakıp her şeyi birleştiriyoruz" diye konuştu.

"SAMATTA'YI OYUNDAN ÇIKARMASAK ÇAPRAZ BAĞI KOPACAKTI"

Samatta'nın kariyeri boyunca sadece santrfor oynadığını, kendilerinin ise oyuncunun kanat yeteneklerini de keşfettiklerini dile getiren Erol Bulut, futbolcusuyla bireysel antrenmanlar yaptıklarını söyledi. Sivas Belediyespor maçında Samatta'yı oyundan almasını büyük bir şans olarak ifade eden Bulut, "Oyuncumuz maçtan çıkardık diye şimdi bize dua ediyor. Çıkarmasak çapraz bağı kopacaktı. Sakatlığını anlamadı bile. Biz o maçta oynatıp sonraki Beşiktaş maçında değerlendirmek istiyorduk. Allah'tan erken çıkarmışız, yoksa 7-8 ay aramızda olmayacaktı" dedi.

"GOL YEME SORUNU STOPERLERLE ALAKALI DEĞİL"

Erol Bulut, hem takım savunması, hem de stoper tandeminin uyumunun gol yeme konusunda önemli olduğunun altını çizerek, "Gol yeme sorunu stoperlerle alakalı değil. Takım savunması çok önemli. İkilinin güçlenmesi takım savunmasından önemli olsa da bu yetmiyor. Önde savunmanızı iyi yapamazsanız arkada dünyanın en iyi stoperleri olsa da tutturamazsınız. Savunmaya her zaman başta önem verdim çünkü futbolcu kaliten her zaman gol atar ama savunma yapamazsan sorun olur" şeklinde konuştu.

"SOSA ÇOK KALİTELİ BİR OYUNCU"

Sosa'nın çok kaliteli bir oyuncu olduğunu da ifade eden Erol Bulut, tecrübeli futbolcunun sezon başında yaşadığı şanssızlıklar sebebiyle geri kaldığını dile getirdi. Sosa'nın 1-2 hafta içerisinde formuna kavuşacağını düşündüklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, rakiplerin Fenerbahçe'ye karşı daha kapalı ve farklı oynadığını da dile getirdi.

Erol Bulut, bir gazetecinin, "Türkiye'de teknik adamlar önlerindeki maçtan ayrı olarak bir sonraki haftanın maçını da düşünüp hakemler üzerinde baskı oluşturuyor. Siz bu konuda biraz naif mi kalıyorsunuz ?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi: "Türkiye'de o şablon nasıl bir şablonsa ben çözemedim. Bunu nerden aldılar bilmiyorum. Ben onlara hiçbir zaman girmeyeceğim, benim işim sahada. Ben sadece ona konsantre oluyorum. Onlarla uğraşan bir ekibimiz olacak, cevabı verecek kişiler onlar."

"VALENCIA'NIN SAKATLANDIĞINDAN BERİ KANATTA BİRAZ AKSAMA YAŞADIK"

Erol Bulut, Enner Valencia'nın sakatlandığından beri kanatta biraz aksama yaşadıklarının farkında olduklarını ifade ederek, şunları dile getirdi: "Valencia için de eleştiriler yapılıyordu. Valencia olmayınca driplingde sorun yaşıyoruz. Ferdi şu anda bu işi iyi yapıyor umarım devam eder. Sinan da inşallah en iyi şekilde döner. Kanatta zaman zaman daha iyi olabilirdik. Kanatta orta yapmak zorunlu değil. Perotti'nin 1-2 haftası daha var. Alt arka adalesinde sorun oldu. Pelkas 10 numarada oynadı ama düşündüğümüz o ara pası veren forvet arkası gibi değil. 2'nci forvet tarzında, gole yakın bir oyuncu. Gol atabilecek kabiliyeti var. Milli takımda kanatta oynuyor. Onun hızından, driplinginden verim almak istiyoruz. Daha çok kanatta kullanacağız gibi görünüyor, o da kafasına endekslemesi lazım. Pelkas'tan çok memnunum, taktik gereği erken değiştirdik. Pelkas'ta süre arttıkça top kayıpları fazla oldu ondan dolayı çıkardım. Toptan daha çabuk kurtulması lazım. Defansı hırpalıyor, koşuları daha fazla yapması lazım. Sadece topu ayağına istememesi lazım."

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) -