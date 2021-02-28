Erol Bulut: Bireysel şekilde görüştük, toplantılar yaptık

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Maçtan önce de söylediğim gibi taktik bir savaş olacaktı. Kazanan biz olmak istiyorduk. İlk yarıda çok fazla gol pozisyonuna girdik. İşi aslında ilk yarıda bitirmemiz gerekiyordu. Golden sonra baskı yedik. Sonlara doğru gol pozisyonları da bulduk. 2-0 da olabilirdi. Umarım bu mücadeleyle devam ederiz. Şampiyonluk için oynuyorsanız her mağlubiyetten sonra moraller bozuluyor tabii ki... Az hata yapmak, bu hataları tekrar etmemek önemli... Bence iyi mücadele ettik ve kazanmayı hak ettik.

Nasıl hazırlandığımızı görmeniz için Samandıra'ya gelmeniz gerekir! Bireysel şekilde futbolcularla görüştük. Toplantılar yaptık. Futbolcularımı tebrik ediyorum gösterdikleri mücadeleden dolayı...

14 lig maçı var. Her şey olabilir. İnsanlar belki şansları eşit görmüyor ama bence eşit.





İlgili Haberler Erol Bulut Trabzonspor deplasmanında ilk kez kazandı



