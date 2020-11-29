Erol Bulut Beşiktaş'ı yenemiyor
Beşiktaş'a karşı 4-3 kaybeden Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, böylece Beşiktaş'a karşı başarısız istatistiğini değiştiremedi. Beşiktaş'a karşı çıktığı 7 müsabakada 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Erol Bulut, siyah-beyazlılara karşı galibiyet yaşayamadı
Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş'a karşı 4-3 kaybeden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, böylece Beşiktaş'a karşı başarısız istatistiğini değiştiremedi. derbisinde Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'un çalıştırıcısı olarak siyah beyazlılara karşı çıktığı 7 müsabakada 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alan genç teknik adam siyah-beyazlılara karşı ilk galibiyetini alamadı
Erol Bulut’un Beşiktaş karnesi:
Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (25 Kasım 2017)
Beşiktaş: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (22 Nisan 2018)
Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (15 Eylül 2018)
Yeni Malatyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (15 Şubat 2019)
Beşiktaş: 2 - Alanyaspor: 0 (6 Ekim 2019)
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (29 Kasım 2020)
Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (28 Şubat 2020)