Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş'a karşı 4-3 kaybeden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, böylece Beşiktaş'a karşı başarısız istatistiğini değiştiremedi. derbisinde Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'un çalıştırıcısı olarak siyah beyazlılara karşı çıktığı 7 müsabakada 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alan genç teknik adam siyah-beyazlılara karşı ilk galibiyetini alamadı





Erol Bulut’un Beşiktaş karnesi:

Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (25 Kasım 2017)

Beşiktaş: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (22 Nisan 2018)

Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (15 Eylül 2018)

Yeni Malatyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (15 Şubat 2019)

Beşiktaş: 2 - Alanyaspor: 0 (6 Ekim 2019)

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (29 Kasım 2020)









Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (28 Şubat 2020)