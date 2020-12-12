Erol Bulut: Ben de sorunu bulmaya çalışıyorum
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, 3-0 mağlup oldukları Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi. İç sahada neden kazanamadıkları konusunda net bir cevap vermeyen Erol Bulut, "Neden kazanamıyoruz? Güzel soru... Biz de bu mağlubiyetlerin sebebini bulmaya çalışıyoruz. . Savunmada çok ciddi sorunlarımız var. Burada 4 pozisyondan 3'ü gol oldu. Beşiktaş maçında 5-6 pozisyondan 4'ü gol oldu. Biz de bu sorunları bulmaya çalışıyoruz. " dedi.
Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Neden kazanamıyoruz? Güzel soru... Biz de bu mağlubiyetlerin sebebini bulmaya çalışıyoruz. Maç öncesi ne dediysem oldu ve o şekilde goller yedik. Rakip haklı bir galibiyet aldı. Bu sorumluluk hepimize ait. Neden deplasmanda kazanıyoruz da evimizde kazanamıyoruz, bunun sebebini bulmamız lazım. Biz sürekli çalışıyoruz ama iç sahada gösterdiğimiz performans iyi değil. Bir sorun var ev bunu çözmemiz lazım. Oyun planımız var. Olmayan takım başka maçları kazanamaz. Savunmada çok ciddi sorunlarımız var. Burada 4 pozisyondan 3'ü gol oldu. Beşiktaş maçında 5-6 pozisyondan 4'ü gol oldu. Biz de bu sorunları bulmaya çalışıyoruz.