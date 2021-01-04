Erol Bulut: Ben asla bahane aramam

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

İlk 11'i kurmakta biraz zorlandık. Ama üzerine çalıştık. Arayı iyi değerlendirmeye çalıştık. Futbolcularımızı tek tek tebrik ediyorum. Rakibimize hiç şans vermedik. Sadık bugün müthiş oynadı. Bir antrenmanla sahaya çıkan Gustavo, Ozan müthişlerdi. 15. hafta 29 puan! Tabi daha fazlasını isterdik. İstenmeyen nedenlerden dolayı olmadı. Oraya girmek istemiyorum. Biz de kendimize bakmak zorundayız. En çok engellenen şutu olan takımız. Oyuncularımızın daha iyi tercihler yapmaları lazım.

Biz yeni kurulan bir takımız. 18 yeni transfer var. Aralıklarla gelen oyuncular var. Bahane değil ama gerçek. Ben asla bahane aramam. Çalışmaya devam edeceğiz.

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