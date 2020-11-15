Erol Bulut: Başarı yürüyüşümüzü sürdüreceğiz

Fenerbahçe'nin teknik patronu Erol Bulut, Konya yenilgisinin moralleri bozmaması gerektiğini söyledi.

Sarı- Lacivertli camiaya seslenen başarılı çalıştırıcı, "Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptık. Ancak Konyaspor karşısında sahamızda alınan yenilgi bizleri çok üzdü. Erken gelen bu yenilgiden ders çıkarmasını bileceğiz. Bu süreçte taraftarımız ve camiamızdan destek bekliyoruz. Şimdi Milli arayı en iyi şekilde değerlendirip, Gençlerbirliği maçı ile birlikte başarı yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.