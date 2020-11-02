Erol Bulut: Asla küçümsemiyoruz

Erol Bulut'un Antalyaspor maçı öncesi açıklamaları şu şekilde:

Güzel bir gidişatımız var. Rakibimiz Antalya, eksiklikleri var biliyorum. Hiçbir zaman onları hafife almıyoruz. Hocaları biliyorsunuz ayrıldı. Her zaman böyle takımlara karşı daha dikkatli olunması gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ondan sonra hafta sonu oynayacağımız bir maç var. Sonra milli ara var. Orada eksikliklerimizi gidereceğiz. Daha önce konuşmalarımda belirttiğim gibi bizim takımda 25-26 kaliteli futbolcu var. Kimin oynaması yerine sahada kim daha iyisini veriyor ona bakmamız gerekiyor. Serdar iyi bir performans sergiledi o yüzden Serdar'ı seçtik.