Erol Bulut: Asla geri adım atmayacağız

Ligin ilk 3 haftasında 9 puan toplayan Alanyaspor, 7 puanlı Fenerbahçe’nin önünde zirvede yer alıyor. Şimdi ise bu iki takım milli ara dönüşünde pazartesi günü kozlarını paylaşacak. Akdeniz ekibinin hocası erol Bulut da zorlu 90 dakika öncesinde FANATiK’e çok özel açıklamalarda bulundu. Sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Her zaman olduğu gibi takım oyunumuzu sürdürürsek galibiyete uzanabiliriz” dedi ve ekledi: “Fenerbahçe maçı elbette zor geçecek. Onlar özel oyunculara sahip. Unutulmasın ki biz de kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz.”

‘Büyük mücadele olacak’

“Öğrencilerime sonuna kadar güveniyorum. Fenerbahçe bu yıl çok farklı oynuyor. istekli ve arzulular. iyi ve tecrübeli oyunculara sahipler. Unutulmasın ki biz de iyi bir takımız var. Fenerbahçe gibi güçlü bir takımdan puan ve puanlar almak istiyoruz. pazartesi günü bence çok güzel bir karşılaşma olacak. Bütün herkes memnun kalacak. Şu an lideriz, Fenerbahçe’nin önündeyiz. iki takım da 3 puan almak için büyük bir mücadele verecek. Biz saha ve seyirci avantajımızı kullanmak istiyoruz.”

‘Farklı olmalıyız’

Karşımızda Fenerbahçe’nin olduğu unutulmasın. Onlar da bu yıl farklı bir kadro ile mücadele ediyorlar. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp karşısında asla geri adım atmayacağız. Bu zor olacak, mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Saha içinde önlemlerimizi alacağız. Yıldızlara karşı ayrı bir efor sarf etmemiz gerekiyor. Bizim için en önemli şey bireysellik değil de takım oyunu oynamak. Bunu başarırsak kazanma şansımız oldukça yükselir.

'Kimse beklemiyordu'

"Gerçekten de çok zor bir 90 dakikanın bizi beklediğini net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdiye kadar nasıl oynadıysak, aynı şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Gol yollarında rakibimizin elbet bazı oyuncuları fark yaratacak ama düzenimizden asla şaşmamalıyız. Tabii ki henüz ligin başındayız. Bunu da unutmamak gerekir. Şu ana kadar kimsenin beklemediği bir performans sergiledik.”

Yusuf Dursun