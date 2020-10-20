Erol Bulut anlattı futbolcular uyguladı

Bulut, burada oyunculara rakibi detaylı bir şekilde anlatıp, sahada neler yapmaları gerektiğini söylüyor. Başarılı çalıştırıcının bu analizleri, öğrencilerden tam not alıyor.

Oyuncular, son olarak Göztepe karşısında 3-2 kazandıktan sonra yaptıkları yorumlarda, karşılarında tam da Erol Bulut’un anlattığı gibi oynayan bir rakip bulduklarını belirtip, bunun işlerini kolaylaştırdığına dikkat çekti. Bu arada 45 yaşındaki çalıştırıcı, karşılaşma sonrası soyunma odasında öğrencilerini tek tek kutlasa da, “Son vuruşlarda daha dikkatli olup, maçı daha rahat bitirebilirdik” uyarısını yapmayı ihmal etmedi