Erol Bulut, Alanyaspor’daki hedeflerini anlattı

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanya’da internet ortamında yayın yapan DİM TV’ye açıklamalarda bulundu. Bulut, Aytemiz Alanyaspor’daki hedeflerini anlattı.

Takım olarak Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nı en iyi şekilde götürmeye çalışacaklarını dile getiren Bulut, “Maksimumu almaya çalışacağız. Şu anda maksimuma yakın gidişatımız var. Ligde 6’ncı sıradayız ama yakaladığımız, değerlendiremediğimiz gol pozisyonlarına bakarsak ilk 3 içerisinde olabileceğimiz durum söz konusu. Ama futbol bu, pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman başkaları sizin önünüze geçiyor, maçı kazanıyor” dedi ve ekledi:

‘Finale çıkacağız’

“Siz biraz daha alt sıralarda kalıyorsunuz. Ama yine hedefimizden uzak değiliz. Önümüzde 8 maç, alınacak 24 puan var. Maksimum puanı alıp ilk 4’ü zorlayabiliriz diye düşünüyorum. Kupada da Antalyaspor’a karşı ilk maçı 1-0 kazandık. İkinci maçı evimizde oynayacağız. Onu da kazanıp, adımızı finale yazdırıp, kupayı Alanya’ya getirebilmeyi istiyoruz.”